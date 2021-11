Premium Het beste van De Telegraaf

Warmtepomp die tot 85 graden verhit ’alternatief voor cv-ketel oudere woning’

Warmtepomp moet besparing vormen in huizen die nu op gas gestookt worden. Ⓒ VATTENFALL

Amsterdam - Energiebedrijf Vattenfall denkt in bijna drie miljoen oudere woningen de cv-ketel te kunnen vervangen door een warmtepomp die meer hitte - tot 85 graden - gaat leveren. En waarvoor niet meteen een nieuwe vloerverwarming of grote verbouwingen nodig is. Het is een volgend initiatief om huishoudens die van het gas af willen over de drempel te krijgen.