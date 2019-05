Topman Exact: beursgang blijft optie

“Het is niet ondenkbaar, maar niet op de korte termijn”, zegt Robinson over een beursgang. Voorlopig is hij evenwel tevreden met de nieuwe eigenaar van Exact, de Amerikaanse investeerder KKR. Die kocht het bedrijf onlangs van Apax.

“Normaal blijven private-equityfirma’s vier tot vijf jaar, maar KKR investeert bij ons op de langere termijn. Misschien wel tien tot vijftien jaar”, aldus Robinson. De Amerikanen voorzien Exact van de financiële “vuurkracht” om marktleider te worden in de Benelux en de omzet in vijf jaar te verdubbelen.

Om die ambities waar te maken, richt Exact zich steeds meer op kleine ondernemers in Nederland en België. “Voor veel van hen is boekhouding ingewikkelder dan nodig, dus willen we hun apps aanbieden”, zegt Robinson. Grotere accountantskantoren wil Exact bedienen met kunstmatige intelligentie of machine learning. Vorig jaar leidde de nieuwe strategie tot 14 procent omzetgroei tot 209 miljoen euro.

Groei op eigen kracht is echter niet genoeg om de grootste te worden, stelt Robinson. Exact zal zich daarom ook dit jaar nadrukkelijk op de overnamemarkt begeven, na vorig jaar al drie Nederlandse softwarebedrijven te hebben opgekocht.