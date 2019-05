Aantal all you can eat-restaurants groeit als kool

Dat blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. In Nederland zijn al meer dan honderd wereldrestaurants als ook de Van der Valk-formules worden meegeteld waar ’live cooking’ plaatsvindt.

In een wereldrestaurant kan voor een vast bedrag binnen een bepaalde tijd worden gegeten wat men wil. Vaak zijn er gerechten uit diverse keukens te krijgen, van pizza tot sushi. Soms is ook drinken bij de prijs inbegrepen.

Veel voor weinig

Van Spronsen & Partners verklaart de opmars van het wereldrestaurant met ’de immer populaire ‘veel voor weinig’ beleving’. Vooral bij gezinnen met jonge kinderen, families en andere grotere groepen zoals personeelsuitjes zijn deze restaurants populair.

De dichtheid van wereldrestaurants ten opzichte van inwoners is vooral hoog in de noordelijke provincies: Na Flevoland en Drenthe zijn in Utrecht, Overijssel en Groningen de meeste all you can eat-gelegenheden. In Noord-Holland zijn er relatief de minste.