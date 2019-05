Wordt dit pensioenweekend huzarenstukje van Koolmees?

Amsterdam - De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn met een brief van minister Koolmees weer nieuw leven ingeblazen. Martin Visser vertelt in de nieuwe podcast van DFT alle ins en outs van de onderhandelingen die onder druk van stakingen en dreigende pensioenkortingen weer op stoom zijn gekomen. Er staat veel op het spel dit weekend, maar wat gaat een nieuw pensioenstelsel precies oplossen en voor wie? Luister de DFT-podcast ook via Spotify en iTunes.