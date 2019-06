Beursweek draait om banenmotor VS en handelsstrijd

Amsterdam - In de eerste week van de nieuwe handelsmaand zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Verder kijken beleggers uit naar de boodschap van ECB-voorman Mario Draghi na de bekendmaking van het rentebesluit. Het vertrouwen onder inkoopmanagers wereldwijd staat eveneens sterk in de belangstelling. Daarnaast zullen de opgelopen handelsspanningen tussen de VS en China het beursklimaat blijven beheersen.