Omscholing: Van supermarktmanager naar it’er

Sander Jonker (l.) en Arjan van der Meij kozen op latere leeftijd voor de it. Ⓒ Thijs Rooijmans en Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Als ergens werk te vinden is, is het wel in de it. Niet zo gek dus dat steeds meer mensen zich laten omscholen tot software of applicatie ontwikkelaar of cybersecurity specialist.