Een revolutionair medicijn dat liefst €2 miljoen per dosis moet kosten zorgde deze week voor opschudding. In 5 jaar komen er nog 30 van die prijzige middelen aan. Kunnen en willen we dat betalen? Adviseurs van de minister die nu soms nee schudden bij de prijs van een ton, gaan een uitdagende tijd tegemoet.