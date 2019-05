Hogere omzet maar meer verlies voor Envipco

Amersfoort - Maker van statiegeldsystemen Envipco heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa stegen de verkopen flink, waarbij het bedrijf in de VS bovendien profiteerde van gunstige wisselkoerseffecten. Wel was het verlies groter dan een jaar eerder.