Olieprijs stort in elkaar

WTI-olie dipte op de Amerikaanse beurs voor het eerst sinds maart dit jaar onder de prijs van $55 per vat van 159 liter.

De aangekondigde importheffing op Mexicaanse goederen treft direct de Amerikaanse autoindustrie die hun assemblage grotendeels over de zuidgrens in Mexico laten verrichten. Aandelen van Ford, GM en ook Fiat Chrysler boekten vrijdag forse verliezen.

De uitval van vraag van bedrijven naar ruwe olie zoals WTI was deze week al in volle gang vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China, die langer duurt dan werd voorzien. Grote handelaren kopen daarom minder olie in.

Niet iedereen heeft zorgen over inzakkende olieprijzen. De Amerikaanse automobilisten gaan naar de periode waarin ze veruit de meeste kilometers reizen.