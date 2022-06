Kroatië krijgt applaus in Brussel: mag euro in 2023 invoeren

Het land, dat op 1 juli 2013 lid werd van de Europese Unie, kan zijn nationale munt kuna vervangen door de euro als ook de andere EU-landen en het Europees Parlement daarmee instemmen. Dan wordt Kroatië het twintigste euroland.

De commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, prijst de voortvarende economische en monetaire integratie in de EU van de voormalige Joegoslavische republiek uitvoerig. „Gefeliciteerd, Kroatië!”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. „In minder dan tien jaar sinds Kroatië lid werd van de EU is het klaar om zich op 1 januari aan te sluiten bij de euro, onze gemeenschappelijke munt. Dit zal de economie van Kroatië versterken, en ook de euro sterker maken.”

Verplicht

Alle EU-landen zijn verplicht de euro in te voeren. Dat geldt alleen niet voor Denemarken dat in 1992 een uitzondering kreeg omdat de bevolking sterk tegen invoering van de euro is. Alleen Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden voldoen nog niet aan de eisen om die stap te kunnen zetten, concludeert de commissie in haar tweejaarlijkse rapport over de voortgang van de monetaire convergentie in de EU, dat in parallel met het ECB-rapport is gepubliceerd.