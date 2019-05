Wall Street omlaag door handelsoorlog

New York - De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met een fors verlies. De aankondiging van president Donald Trump dat er tarieven komen op goederen uit Mexico had zijn weerslag op het sentiment. China zorgde er met een zwarte lijst voor 'onbetrouwbare' buitenlandse bedrijven en de inwerkingtreding van nieuw importheffingen op Amerikaanse producten ook voor dat de handelsspanning volop onder de aandacht bleef.