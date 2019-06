Ⓒ EPA

Het onderstaande is pijnlijk voor Tesla-believers. Sorry. Als belegger dien je echter altijd objectief te kijken naar de business case. En die rammelt bij Tesla. Dit bleek wederom uit de kwartaalcijfers van de autobouwer. Dramatisch. Net als de beurskoers. Tesla was in december op de beurs $67 miljard waard, vrijdag de helft.