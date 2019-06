Hoop, vrees en boosheid

Vooral het bericht dat een Amerikaanse toerist maar liefst 800 euro moest betalen voor een lunch op het Griekse eiland Mykonos, was geliefd. Ongetwijfeld door de combinatie van medeleven, woede en herkenning. Velen zullen op vakantie wel eens zijn opgelicht, maar niet op deze schaal.

Ook het bericht dat het kabinet bereid is de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen, scoorde goed. Minister Koolmees van Sociale Zaken hoopt daarmee de pensioenonderhandelingen met de vakbonden te kunnen hervatten. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van een groot deel van de Nederlanders.

Dat China zich hard opstelt in het handelsconflict met de VS, zal president Trump niet leuk vinden. Maar de berichten hierover waren op DFT wel geliefd. Niet alleen beleggers in aandelen lijden hieronder, maar de wereldeconomie zou wel eens in een recessie kunnen belanden.

De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg waarschuwden in hun column ook voor de gevolgen van protectionisme voor de wereldeconomie.

