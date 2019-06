Amsterdam - Het onlangs opgelaaide handelsconflict tussen de VS en China heeft een abrupt einde gemaakt aan de maandenlange opmars van de aandelenbeurzen. Stevige koersschommelingen zijn nu aan de orde van de dag. Beleggers die het risico op hun aandelen willen afbouwen, hoeven niet per se in te leveren op het verwachte rendement.