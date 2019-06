Recordbedrag voor lunch met Warren Buffett

Reeds twaalf uur na de start van de veiling op eBay afgelopen zondag belandde de teller iets boven het in 2016 opgehaalde bedrag van $3,5 miljoen.

De anonieme bieder mag met maximaal zeven vrienden met de topman van beleggingsfonds Berkshire Hathaway lunchen bij Smith & Wollensky steakhouse in New York. Zoals elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel, ditmaal gericht op het bestrijden van armoede in San Francisco.