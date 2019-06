Mexico wil Trump tegemoet komen

Een Mexicaanse delegatie onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard praat woensdag met Amerikaanse topambtenaren in Washington. Lopez Obrador heeft veel vertrouwen in een goed verloop. „Het belangrijkste is dat we melden wat we al doen. Als het noodzakelijk is deze maatregelen te intensiveren zonder mensenrechten te schenden, zouden we bereid kunnen zijn een akkoord te sluiten.”

Donderdag kondigde Trump aan dat de VS op 10 juni een importheffing op producten uit Mexico van 5% gaat opleggen. Dit wordt maandelijks met 5 procentenpunten verhoogd totdat uiteindelijk 25% is bereikt, tenzij Mexico het probleem van illegale immigratie hard aanpakt.

In reactie op deze aankondiging gingen de aandelenbeurzen evenals de obligatierentes vrijdag hard omlaag. Door de uitbreiding van de wereldwijde handelsoorlog neemt de kans dat de VS volgend jaar in een recessie belandt toe.