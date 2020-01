Sterke toename online oplichting

De fraude met handel via internet nam met 31% toe, aldus de politie. Fraude met betalingen, zoals phishing of skimming, steeg zelfs met 67%.

Jongeren

De politie constateert dat bij online fraude het aantal verdachten onder de 18 jaar flink toeneent. In 2016 was het aandeel nog 12%, nu is dat 16%. Het percentage liep de laatste drie maanden op naar 20% en in de laatste maand zelfs naar 29%.

„Jongeren lijken vanachter de computer of met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen”, aldus de politie.

