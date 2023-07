Vlootdomper bij Transavia neemt flinke hap uit winst KLM

De omzet van KLM steeg in het tweede kwartaal met 12%, maar de operationele winst bleef vrijwel gelijk. De hogere ticketprijzen wist de luchtvaartmaatschappij niet te benutten onder meer als gevolg van vlootproblemen bij zichzelf en bij budgetdochter Transavia. De operationele marge kwam het afgelopen kwartaal bij KLM zelfs lager uit dan dezelfde periode vorig jaar, toen er totale chaos op Schiphol heerste.

Transavia moest in Nederland in de afgelopen maanden vluchten schrappen doordat er te weinig vliegtuigen beschikbaar waren. In Frankrijk had de budgetluchtvaart last van stakingen van de luchtverkeersleiding. Ook bij Cityhopper had KLM last van problemen met de Embraer-vliegtuigen, wat tot geschrapte vluchten leidde. De nettowinst van de combinatie bedraagt over het eerste halfjaar €260 miljoen. Het negatief eigen vermogen bedraagt per eind juni nog steeds €2,2 miljard. Donderdagavond werd bekend dat Air France KLM de data van het loyaltyprogramma gaat inzetten om een financiering van €1,5 miljard los te weken teneinde het eigen vermogen te versterken.

Dat de problemen nu op Schiphol en de luchthavens van Parijs nu zijn opgelost, stemt topman Ben Smith van Air France-KLM tevreden. „Dit seizoen is een soort test voor de Olympische Spelen die volgend jaar in Parijs worden gehouden en waar Air France sponsor van is."

Vollere vliegtuigen

De omzet van KLM kwam uit op €3,1 miljard, waar dat voor heel Air France-KLM om €7,8 miljard is. Dat was 14%meer dan een jaar eerder, terwijl de capaciteit van de maatschappijen van het concern maar met 8% steeg. De vliegtuigen zaten echter ook voller en passagiers betaalden meer voor hun tickets. Dat laatste komt zowel omdat de tickets duurder zijn om de inflatie te compenseren, maar ook doordat passagiers meer geld overhebben voor een zitplaats met meer ruimte. KLM is bezig om de hele intercontinentale vloot te voorzien van een nieuwe klasse tussen de zaken- en toeristenklasse.

Air France-KLM ziet bovendien nog niets van een afnemende vraag door de hoge inflatie. De boekingen lopen nog net zo hard of zelfs harder dan vorig jaar. Het concern houdt daarom vast aan de verwachtingen die het eerder al uitsprak voor heel dit jaar. En volgend jaar verwacht Air France-KLM qua capaciteit weer op het niveau van voor de coronacrisis te zitten of zelfs daarboven.