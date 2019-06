China geeft VS de schuld van geklapte onderhandelingen

China is bereid om met de Amerikanen te zoeken naar oplossingen. Maar die leggen zoveel druk op Peking dat er geen ruimte is om concessies te doen. Daar beklaagt onderminister Wang Shouwen zich over, meldt persbureau Bloomberg. “Als je de VS een inch geeft, nemen ze een yard”, zegt Wang.

De onderhandelaar namens de Chinezen doet zijn uitspraken terwijl de handelsoorlog steeds verder escaleert. De presidenten Xi Jinping en Donald Trump ontmoeten elkaar later deze maand in Japan, maar voorlopig lijkt het erop dat geen van beiden bereid is toe te geven.

Wang weersprak de VS, die zegt dat China terugkwam op gemaakte afspraken. Volgens de hooggeplaatste onderhandelaar is het juist de VS die zich al sinds 2018 niet aan de deal houdt.

Peking publiceerde zondag een rapport over de onderhandelingen. Daarin staat dat China geen handelsoorlog wil, maar dat het land ook niet zal weglopen van het conflict. China wil onder meer dat de VS de importtarieven weer afschaft en dat het realistische eisen stelt aan de hoeveelheid producten die China uit de VS importeert. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het rapport.