KLM investeert in vliegtuig van de toekomst

„De luchtvaartsector staat voor grote uitdagingen, dit is nog maar het begin. We investeren in het dit project, om het toestel in de lucht te krijgen”, zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM. De luchtvaartmaatschappij investeert een onbekend bedrag in de ontwikkeling.

20% zuiniger

Het vliegtuig is 20% zuiniger dan huidige grote toestellen, maar de motor loopt nog op conventionele brandstof. De luchtvaart moet de CO2-uitstoot naar beneden brengen. „Dit is een tussenstap naar andere innovaties van vliegtuigen die bijvoorbeeld op synthetische kerosine vliegen”, zegt professor Henri Verwij van TU Delft.

Hij stelt dat het niet mogelijk is om grote vliegtuigen alleen op batterijen te laten vliegen, want dan vallen ze uit de lucht. „De toekomst is een combinatie van design, een stuk electrificatie en andere brandstof.” Ook moet nog onderzoek gedaan worden hoe de cabine er uit moet zien in het v-vormige toestel.

’Geen praatjes’

Het duurt doorgaans tien tot vijtien jaar voordat een nieuw vliegtuig op de markt komt. Het zuinige vliegtuig lijkt daarmee vandaag nodig, maar is er nog lang niet. „Je moet ergens beginnen. In tegenstelling tot andere doen wij concreet iets. Dit zijn geen praatjes, dit is echt. Daarbij kunnen we dit niet alleen. We moeten samenwerken om vooruit te kunnen”, zegt Elbers.

Bij het 100-jarig jubileum van KLM in oktober aanstaande moet een prototype van circa drie meter groot een proefvlucht maken, aldus Verwij.