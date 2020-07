Treuren om uitstel Olympische Spelen

Op uitnodiging van de Bredase ondernemer Aad Ouborg die medesponsor van het Nederlands Olympisch Comité is, werd ook vooruit geblikt naar volgend jaar. Aanvankelijk zou de groep ondernemers naar Japan uit zo’n twintig personen bestaan. „De helft heeft al laten weten er volgend jaar niet bij te kunnen of willen zijn. De KLM-tickets zijn doorgeschoven evenals de hotelreserveringen. Ook de bestelde tickets voor de diverse sporten zoals zwemmen, hockey, tennis en volleybal blijven geldig. De vraag is of corona dan geen roet in het eten zal gooien. Dat zal mede afhankelijk zijn of er een vaccin tegen corona zal zijn”, filosofeerde Ouborg aan tafel met vastgoedondernemer/mecenas Cor van Zadelhoff.

V.l.n.r. huisarts Jaap van Andel, ondernemer Ted Meij, pr-dame Karin van Kempen en bankdirecteur Joof Verhees, teammanager herenhockeyers.

Gelukkig is het Olympisch dorp voor de sporters ook volgend jaar beschikbaar, al waren alle appartementen reeds doorverkocht. Ook de stadions blijven en worden niet zoals in Londen deels afgebroken. Berichten als zou de Japanse bevolking geen voorstander meer zijn van de Olympische Spelen, kunnen worden afgedaan als verkiezingsretoriek in de inmiddels beslechte strijd om het gouverneurschap van Tokyo.

Interessant nieuws had directeur/grootaandeelhouder Ted Meij van onder meer Blygold Airconditioning die meerdere bedrijven heeft in ons land. Hij heeft samen met zijn zoon Pieter Meij Pretain Technologies opgezet. Dit bedrijf heeft een nano coating ontwikkeld die door daglicht geactiveerd wordt waardoor oppervlakten voor minimaal een jaar zelf desinfecterend zijn. „Hierdoor worden deze oppervlaktes coronaproef zonder verdere inspanning. Het wordt ook toegepast in luchtbehandelingssystemen. In combinatie met een gepatenteerd led-luchtionisatie module worden ook de aerosolen in de lucht geneutraliseerd waar nu zoveel over te doen is”, legde Ted Meij uit.

Wereldwijd zijn volgens hem diverse grote partijen uit de healtcare, luchtvaart en voedingsindustrie zéér geïnteresseerd. „In Nederland worden tests uitgevoerd voor de NS in diverse gebouwen op het Pivot Park in Oss.” Mochten de proeven slagen, hebben vader en zoon Meij in het kader van de coronabestrijding en preventie geweldige bedrijfskansen. Wacht de Meij’s een pot goud?