Nieuwe topman voor detacheerder DPA

Van Mameren studeerde technische natuurkunde en begon zijn loopbaan bij Pink Elephant, dat later PinkRoccade werd. Daar leverde hij onder meer een bijdrage aan de integratie met Getronics in 2005. Daarna werd hij eindverantwoordelijk voor de consulting business unit van Getronics. In 2010 werd hij eindverantwoordelijk voor KPN Consulting.

De formele benoeming van Van Mameren zal plaatsvinden op 27 augustus, wanneer een buitengewone aandeelhoudersvergadering is. Dan worden aandeelhouders ook in kennis gesteld van het voornemen om Eric Winter te benoemen als commissaris. Tijdens de vergadering treedt Winter dan ook formeel terug als topman.

De aandeelhouders van DPA gingen overigens medio mei nog akkoord met de herbenoeming van Winter als topman voor een periode van vier jaar.