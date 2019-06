Column: Belofte maakt schuld

De uitdagingen

Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties (VN) een mondiale agenda opgesteld in de vorm van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs), die voor 2030 een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

De VN schat het financieringstekort om deze doelen te halen alleen al voor ontwikkelingslanden op een bedrag van USD 2,7 miljard per jaar. Ook is er financiering nodig voor het stimuleren van de klimaatoplossingen en energietransities om de ambitieuze doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te behalen.

De uitdagingen zijn enorm en er is geen panklare oplossing. Het levert wel veel nieuwe activiteiten en initiatieven op, die u als investeerder, pensioendeelnemer of organisatie kansen bieden.

De realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen tot 2030 biedt alleen al een totale waarde van USD 12 miljard aan economische kansen. Hierbinnen is zeker een rol weggelegd voor impact beleggen en dan in het bijzonder op thema’s zoals financiële inclusie, energie, gezondheid, voedsel en water. De wereldwijde markt voor impact beleggen wordt momenteel geschat op USD 502 miljard (GIIN, 2019).

Pensioen in een niet-leefbare wereld

We zien dan ook een sterke en groeiende interesse vanuit zowel particuliere als professionele investeerders in impact beleggen. Kenmerkend daarbij is de intentie - de bewuste keuze - om bij te dragen aan een meetbaar sociaal of ecologisch voordeel en daarmee problemen op te lossen en investeringskansen te pakken (GIIN, 2019). Uiteraard gecombineerd met een positief financieel rendement.

Deze doelbewuste investeringen kunnen u als investeerder of pensioendeelnemer de kans bieden zelf een steentje bij te dragen om niet alleen financieel rendement te genereren, maar ook maatschappelijke waarde veilig te stellen voor de volgende generatie. Want wat heeft u aan uw pensioen en welvaart in een niet-leefbare wereld?

Impact beleggen is hot met een enorm potentieel, maar het kent ook vele uitdagingen. Hoe zorgt u dat u weet waarin u belegt en hoe voorkomt u malafide praktijken. Kortom: waak voor het zogenaamde “impact washing” en “green washing”.

Ziet u door de bomen het bos nog?

In diverse sectoren zien we het fenomeen van greenwashing voorbijkomen, het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van een bedrijf of organisatie dan dat deze daadwerkelijk is.

Want weet u in de supermarkt nog wat écht biologisch en/of fairtrade is? Is uw energie wel zo duurzaam opgewekt? Wordt uw kleding toch niet stiekem door kinderhanden of onder slechte arbeidsomstandigheden gemaakt?

Het risico op dit fenomeen is er ook bij beleggen, want is het verantwoord, duurzaam of impact beleggen; of geen van deze opties? De definities worden veelal door elkaar gebruikt door de verschillende marktpartijen.

Daarnaast worden de SDGs te pas en te onpas als soort van stickers op beleggingen geplakt, maar is het de vraag of ze daadwerkelijk bijdragen aan het sociale of maatschappelijk probleem. Draagt het financieren van projecten, waarmee organisaties hun eigen CO2 kunnen verrekenen, echt bij aan het oplossen van klimaatverandering, terwijl de CO2-uitstoot van de organisatie onveranderd blijft?

Hoe kijkt u of beloftes van bedrijven en beleggingsinstellingen ook echt waar worden gemaakt?

Wees vanaf het begin kritisch: door te kijken naar de kennis, ervaring en expertise van de markpartijen, de doelbewuste intentie en de verhalen/achtergrond achter de cijfermatige gegevens, komt u al een heel eind. Verder houdt u de vinger aan de pols door u periodiek te laten informeren over meetbare sociale of ecologische impact en de wijze waarop deze worden meegenomen in het investeringsproces en -besluit.

En tot slot: stem met uw voeten! Dit geldt zowel voor de politiek als voor commerciële aanbieders. Dat is het meest duidelijke signaal dat kan worden afgegeven en voorkomt dat bedrijven, beleggingsinstellingen en de politiek zich mooier voor doen dan ze zijn.

Romée van Wachem, Relationship Manager Impact Investing ACTIAM