Column: Een gewaarschuwd mens…

Dergelijke teksten worden doorgaans alleen door Chinese staatsmedia gebruikt om tegenstanders te waarschuwen op het moment dat er echt iets aan de hand is. De Global Times, een andere krant met sterke banden met de Chinese Communistische Partij, verklaarde eveneens dat het deze keer de Chinezen menens is.

Een ban op Huawei

Waarom wordt deze waarschuwing nu gegeven door de Chinezen? Nou, dat zit zo. De handelsoorlog gaat natuurlijk helemaal niet om sojabonen en staal. Een week eerder deed de Amerikaanse president het Chinese bedrijf Huawei in de ban. Het werd Amerikaanse leveranciers verboden nog langer zaken te doen met deze telecomgigant. Dat is nogal een statement aangezien Huawei afhankelijk is van niet de minste Amerikaanse leveranciers. Google, Intel en Qualcomm zijn hier de meest bekende namen. Vooral de halfgeleiders en de software zijn voor Huawei erg belangrijk.

Een subtiele reactie

Een Chinese reactie kan dan ook niet lang uitblijven. Schijnbaar uit het niets bracht de Chinese president Xi samen met Liu He, de hoofdonderhandelaar met de Verenigde Staten, een min of meer symbolisch bezoek aan JL MAG Rare Earth in de stad Ganzhou. Deze mijnbouwer delft zogenaamde zeldzame metalen. Een foto van de delegatie wandelend door de fabriek ging de hele wereld over.

Zeldzame aardmetalen

De boodschap was duidelijk. Zo’n 80 procent van de zeldzame metalen wordt namelijk in China gedolven. Het betreft hier een groep van zeventien verschillende metalen. De rest van de wereld is hier afhankelijk van. Deze metalen zijn namelijk nodig bij de fabricage van onder meer smartphones, elektrische auto’s, gevechtsvliegtuigen en kernwapens. Met name de Amerikaanse technologie- en defensie-industrie kunnen absoluut niet zonder deze metalen. Zo gaat er bijvoorbeeld 920 pond aan zeldzame metalen in ieder JSF-gevechtsvliegtuig. Ook de Tomahawk-kruisraketten kunnen niet zonder deze metalen worden geproduceerd.

Geen schaarste, maar productie kost tijd

Nu is er wereldwijd geen schaarste aan metalen als terbium, neodymium, lanthaan, cerium, samarium en yttrium. Wie kent ze niet? Buiten China heeft een omgekeerde beweging plaatsgevonden en zijn de afgelopen jaren juist veel mijnen wegens hoge kosten en milieuschade gesloten. In China daarentegen is men gewoon doorgegaan deze metalen te delven. Volgens deskundigen kost het zeker twee jaar om eventuele nieuwe productie weer op gang te krijgen. Twee jaar is echter een lange tijd in de bikkelharde strijd om technologische en militaire dominantie.

Achilleshiel?

China lijkt met de subtiele uitingen en dreigingen weleens de achilleshiel van de Amerikaanse economie geraakt te kunnen hebben. Een beperking van de export van deze metalen is namelijk wel een heel zwaar middel. Net zoals voor Trump geldt moet ook aan Chinese zijde blijken of het doel de middelen wel heiligt. De eigen elektronica-industrie van China is andersom evengoed afhankelijk van buitenlandse producten. Zonder Europese, Japanse of Amerikaanse toeleveranciers kunnen Chinese gebruikers van zeldzame metalen eveneens in de problemen komen. Het zou zich dus ook weer tegen China kunnen keren.

De handelsoorlog wordt steeds onaangenamer. Trump is in ieder geval gewaarschuwd. Beleggers zijn benieuwd of hij nu ook voor twee zal tellen…

Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer