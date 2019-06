Klussen BAM in Schotland en bij Zuidpool

De opdracht nabij de Zuidpool gaat over de bouw van een nieuwe laad- en losplaats. Met onder meer een nieuwe kade moet laden en lossen makkelijker en veiliger worden voor een onderzoekscentrum op het eiland. Tevens wordt een extra afmeerfaciliteit van 11 bij 11 meter gerealiseerd, geschikt voor de ontvangst van het nieuwe poolonderzoeksvaartuig RRS Sir David Attenborough.

Een dochteronderneming van het Nederlandse bouwbedrijf heeft daarnaast een opdracht gekregen voor de bouw van een treinstation en spoorverbinding in de plaats Kintore, in de buurt van Aberdeen. Het 14,5 miljoen pond kostende station moet Kintore voor het eerst in 56 jaar weer toegang geven tot de trein. De bouw van het station duurt 12 maanden en moet in mei 2020 in gebruik worden genomen.