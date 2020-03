Hoop op ’vredestichter’ Trump trekt olieprijs uit dal weg

De WTI-olieprijs schoot maar liefst 7% omhoog tot boven de $24 per vat, na een dag eerder nog onder de $20 te zijn gezakt, het laagste niveau in jaren.

Saoedi-Arabië en Rusland zijn in een oliestrijd verwikkeld nadat begin maart onderhandelingen over een beperking van de olieproductie mislukten.

Na een gesprek met de Russische president Poetin een dag eerder zou Trump hebben aangegeven te bemiddelen tussen beide partijen om zo de olieprijs stabieler te krijgen.

Vooral aan de benzinepomp is de gekelderde olieprijs goed te merken. De benzineprijzen zijn op veel plaatsen tot onder de €1,50 per liter gedoken nadat eerder dit jaar nog meer dan €1,70 moest worden neergelegd.

Saoedi’s dreigen

Handelaren en raffinadeurs verwachten overigens dat de Saudische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco olie nog goedkoper maakt. Dat blijkt uit een consensus die door persbureau Bloomberg werd samengesteld. Saudi Aramco beslist zondag over de prijs die het bedrijf in mei voor zijn olie vraagt.

In doorsnee verwachten de handelaren dat het bedrijf voor zijn Arab Light olie tussen de 3,50 dollar en 3,75 dollar per vat wil vragen. Dat zou de laagste prijs betekenen sinds Bloomberg de prijzen in 2000 ging bijhouden.

Saudi-Arabië zette eerder al het mes in de prijs die het vanaf april voor zijn olie zou vragen. Daarmee ontketende het land een prijzenoorlog op de oliemarkt. Daarnaast kondigden de Saudi's aan de productie en export van olie te verhogen.