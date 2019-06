DSM schaarse winnaar op rood Damrak

De AEX-index koerste rond 11 uur met 0,6% verlies bij 537,3 punten. De AMX-index stond toen 1,1% lager bij 726,3 punten.

Nederlandse ondernemers zijn over mei minder positief over nieuwe orders geworden, meldde branchevereniging Nevi. Maar de glijvlucht is gestopt. De Duitse orderstroom voor de industrie koelde wel verder af.

De FTSE-100, DAX en CAC-40 bewogen in Europa 0,8% tot 1,1% in de min. Deutsche Bank verloor nog eens 3,1%.

Technologieaandelen reageerden op de overname door chipreus Infineon (-5,4%) van sectorgenoot Cypress tegen €9 miljard. Mijnbouwers zakten weg in Londen.

Tegenwind

Uit Azië kwam tegenwind na het verlies vrijdag voor Wall Street. De Japanse Nikkei sloot 0,9% lager en noteert nu op het niveau van januari. De bedrijvigheid in de Chinese industrie bleef afgelopen maand vrijwel onveranderd, aldus cijfers van onderzoekers Markit en Caixen.

Ook het gevolg van importheffingen op Mexicaanse goederen voor met name autobouwers werd gewogen.

Zorgen waren er over mogelijk nieuwe ingrepen vanuit Peking. China dreigt FedEx op een lijst van zogenoemde „onbetrouwbare buitenlandse bedrijven” te zetten. De stap geldt als wraak voor de plaatsing van het Chinese technologieconcern Huawei op de zwarte lijst van Washington.

Verder keken beleggers naar de inkoopmanagersindices van de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en het Amerikaanse banenrapport.

De rente op Nederlandse tienjarige staatsobligaties noteerde opnieuw negatief bij -0,02%.

Brentolie verloor 1,3% waarde en ging onder $62 per vat. De euro versterkte zich tegen de dollar bij $1,11693.

Financials getroffen

Verzekeraar Aegon raakte onderin de AEX 2,7% kwijt. ING zakte met 1,4%.

Betalingsverwerker Adyen werd tot 2% verlies verkocht. Ook zwaargewicht Shell stond onderin met 1,4% verlies.

Staalmaker ArcelorMittal (-1,1%) rondde de verkoop van het onderdeel TrefilUnion aan de investeringsmaatschappij Mutares af.

DSM hield 0,8% winst, net voor Heineken en Philips.

Bij de middelgrote fondsen koerste bodemonderzoeker Fugro onderin met 5,9% verlies.

Air France KLM (– 0,4%) wil meer ruimte voor groei op Schiphol, zo meldde de KLM-topman tegen De Telegraaf. Tegelijkertijd meldde de internationale brancheorganisatie IATA dat de luchtvaartsector dit jaar minder winst zal maken dan verwacht. KLM meldde ook een investering in een zuiniger type vliegtuig.

Een bouwopdracht voor BAM in het Verenigd Koninkrijk kon de koersval (-2,8%) niet drukken.

Basic-Fit bleef als enige overeind met 1% koerswinst.

Detacheerder DPA Group (+0,0%) kondigde aan dat Arnold van Mameren de nieuwe topman wordt van de detacheerder. Hij volgt daar Eric Winter op.

Beursbedrijf Euronext liet vrijdag nabeurs weten het bod op Oslo Børs gestand te doen.

