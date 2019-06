DSM wint op hogere AEX

De AEX-index eindigde 0,04% hoger op 540,72 punten. De AMX daalde echter 0,5% naar 730,75 punten. De koersenborden in Parijs (+0,5%), Frankfurt (+0,4%) en Londen (+0,3%) kleurden wel groen.

„De handelsoorlog tussen de VS en China is nu zo’n beetje compleet”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). „Beleggers vragen zich af welke acties er nog over en weer gaan komen. De VS en China kunnen nog enkele maatregelen nemen en dan zijn alle troeven uitgespeeld.”

In het handelsconflict dreigt China de Amerikaanse pakjesbezorger FedEx op een lijst van zogenoemde „onbetrouwbare buitenlandse bedrijven” te zetten. De stap geldt als wraak voor de plaatsing van het Chinese technologieconcern Huawei op de zwarte lijst van Washington.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag verdeeld. De Dow Jones-index steeg 0,4%, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,3% daalde.

De AEX zakte vanochtend naar 534,5 punten, maar een meevallende inkoopmanagersindex in de eurozone zorgde ervoor dat de Amsterdamse beurs uit het dal kwam. Deze week zijn beleggers naast het handelsconflict ook gericht op het zogenoemde beige book van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag, het rentebesluit van de ECB op donderdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Bekijk ook: Reisbedrijf Corendon verkocht

In de AEX was betalingsdienstverlener Adyen de grootste daler met een min van 2,3%. Uitzender Randstad werd 1,5% minder waard.

Aegon leverde 1,6% in. De verzekeraar is een kanshebber om branchegenoot Vivat te kopen. Ook ASR (-1,5%) en NN (+0,5%) azen op het moederbedrijf van Reaal, Actiam en Zwitserleven.

ING daalde 1%. Het bankconcern kelderde vorige maand liefst 14,5% door de witwasaffaire, de extreem lage rente en de mogelijke overname van Commerzbank.

Speciaalchemieconcern DSM (+2,2%) was de grootste stijger in de AEX. Ook verffabrikant AkzoNobel (+1,4%), industrieel toeleverancier Aalberts (+1,3%) en bierbrouwer Heineken (+1,3%) lagen er zonnig bij. „Defensieve aandelen blijven het goed doen”, constateerde beursman Van de Groep.

Bekijk ook: Koolmees aan tafel met kritische FNV over AOW

Bekijk ook: Korting pensioen dreigt nog voor 3 fondsen

Bij de middelgrote fondsen waren vastgoedfonds Wereldhave (-3,7%) en bodemonderzoeker Fugro (-3,4%) de hekkensluiters. Air France KLM vloog 0,3% lager. KLM wil meer ruimte voor groei op Schiphol, zo meldde topman Pieter Elbers in De Financiële Telegraaf.

Smallcapfonds Kiadis Pharma won 0,8%. Het biotechnologieconcern krabbelde daarmee op na de koersdreun van 18% op vrijdag vanwege een aandelenuitgifte.

De lokaal genoteerde DPA Group (-1,5%) kondigde aan dat Arnold van Mameren de nieuwe topman wordt van de detacheerder. Hij volgt Eric Winter op. Beursbedrijf Euronext (-2,2%) liet weten het bod op Oslo Børs gestand te doen.

Meer van zulk financieel nieuws gratis in je mail? Meld je hier aan.