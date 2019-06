Voormalig DNB-kopstuk levert Scheringa weinig nieuws op

Verslaggever Ruben Eg was bij de rechtszaak. De zitting over de DSB-zaak is afgerond.

Kellermann was na vijf personen afgelopen september, de zesde die door Scheringa en zijn advocaat Geert-Jan Knoops werd verhoord. Zij was destijds verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars, maar ging ook over communicatie. Haar geheugen liet haar echter regelmatig in de steek.

Scheringa probeert onder meer aan te tonen dat DNB te laks met informatie over de voor DSB Bank aangevraagde noodregeling omsprong. Kellermann liet echter weten dat zij de afdeling communicatie niet direct aanstuurde.

Dat deed een divisiedirecteur. Bovendien werd in crisissituaties in projectteams gewerkt, die die lijn van aansturing doorbroken.

