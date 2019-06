Greenyard verkoopt ’listeriafabriek’ aan Croky-moeder

Aardappelsnack- en maïssnackfabrikant Roger & Roger die zetelt in de Belgische stad Moeskroen, neemt de fabriek inclusief het personeel over.

Het bedrijf werd in 1999 opgericht, groeit pijlsnel en levert inmiddels Croky en verschillende huismerken in meer dan twintig landen. De twee partijen hebben niet bekend gemaakt hoeveel er wordt betaald voor de fabriek.

De verkochte fabriek is vorig jaar een tijd gesloten, nadat bleek dat er de listeriabacterie in de diepvriesgroenten was aangetroffen.

De bacterie heeft in Europa negen doden en tientallen zieken veroorzaakt. Over heel Europa waren er terugroepacties van diepvriesgroenten.

In Nederland werden alleen diepvrieserwten die verkocht werden bij de Emté teruggeroepen.

Herstructurering

Greenyard, dat in Nederland onder meer aan Albert Heijn en Coop levert en eigenaar is van groentedistributeur Bakker Barendrecht, zit midden in een grote herstructurering.

In maart kondigde de Belgische groentegigant nog aan de conserventak te verkopen en vierhonderd banen te schrappen. De productie van de diepvriesgroenten die in de verkochte Hongaarse fabriek zal verdeeld worden over andere locaties.

Begin van het jaar trok Greenyard voormalig Van Gansenwikeltopman Marc Zwaaneveld aan als co-ceo die zetelt naast de huidige Greenyard-baas Hein Deprez. De Nederlandse puinruimer moet een schuld van €350 miljoen wegpoetsen.