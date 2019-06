EasyJet bezorgd om beleid transferpassagiers

Schiphol - Ook budgetvlieger easyJet maakt zich zorgen om de positie van transferpassagiers in het nieuwe luchtvaartbeleid. De budgetvlieger stelt dat deze groep reizigers op Schiphol voor een onevenredig klein deel van de welvaart in Nederland zorgt en wil dat het kabinet daar rekening mee houdt. Transferpassagiers vallen niet onder de vliegtaks die het kabinet in 2021 wil invoeren.