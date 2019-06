Directeur Arisz weg bij Ajax

De oud-roeier, die deelnam aan de Olympische Spelen van Barcelona 1992, maakt zijn termijn niet af. Hij was tijdens een aandeelhoudersvergadering benoemd tot en met 5 mei 2021. Arisz vertrekt nu al twee jaar eerder, naar verluidt omdat hij onder vuur lag bij een deel van het personeel.

''De heer Arisz heeft sinds zijn aanstelling meerdere complexe dossiers aangevat en resultaat geboekt'', zegt rvc-voorzitter Leen Meijaard. ''Daarnaast heeft hij leidinggegeven aan afdelingen die ondersteunend zijn aan voetbal. Daar zijn wij hem dankbaar voor. Zijn werkzaamheden worden, in elk geval voorlopig, verdeeld onder de overige vier directieleden.''

Arisz vertrekt na een in sportief opzicht heel succesvol seizoen, waarin Ajax de 'dubbel' pakte en maar net de finale van de Champions League misliep. ''Mijn vertrek komt op een moment dat het goed gaat met onze club. De toekomst van de club is ook veelbelovend. Ik heb de afgelopen jaren bijgedragen aan de verdere professionalisering van de organisatie en een strategie neergelegd als stevige basis waarop verder kan worden gebouwd. De afgelopen jaren heb ik veel mooie momenten van onze club van dichtbij meegemaakt. Ik ben trots en vereerd aan de hoogtepunten te hebben mogen bijdragen en de dieptepunten te helpen kunnen verzachten. Het is nu voor mij een logisch moment om het stokje over te dragen en een nieuwe stap in mijn carrière te maken. Ik wens Ajax het allerbeste.''