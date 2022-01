’Klimaatbudget’ van €2500 voor alle medewerkers Achmea

Dat staat in de nieuwe cao, die net door de leden van FNV en CNV is goedgekeurd. „Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de aanschaf van zonnepanelen, woningisolatie, aanschaf van AAA witgoed of een warmtepomp. Maar ook aan duurzame mobiliteit, zoals een (elektrische) fiets”, licht een woordvoerster toe. De medewerkers krijgen drie jaar om het geld te investeren.

De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot 1 december 2023. Medewerkers krijgen ook 3% loonsverhoging per 1 januari 2022 en nog eens 1% per 2023, en in januari 2023 eenmalig €750 bruto.

Uniek voor cao

Het klimaatbudget is uniek in een cao, zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN, die bij bijna alle cao-onderhandelingen betrokken is. „Er heeft wel eens een voorstel voor zoiets op tafel gelegen, maar dat heeft het toen niet gehaald. Dit gaat ook nog eens om een substantieel bedrag.”

„Klimaatverandering is een belangrijk thema in onze strategie. Achmea heeft op dit vlak ambitieuze doelen. Dat betekent dat we niet alleen naar onze eigen voetafdruk kijken, maar ook klanten en medewerkers stimuleren om te verduurzamen”, zegt Bianca Tetteroo, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor strategie.

„Met het opnemen van een klimaatbudget in de arbeidsvoorwaarden geven we op eigentijdse wijze invulling aan de klimaatambitie van ons bedrijf.”

Rouwverlof

Nog een opvallend punt uit de nieuwe cao van de verzekeraar is dat rouwverlof op maat zonder maximum aan de arbeidsvoorwaarden wordt toegevoegd. „Dat staat wel in meer cao’s, maar ik ken eigenlijk maar weinig klachten over dit onderwerp”, zegt Van der Velde. „Als iemand plotseling een dierbare verliest, zal zijn leidinggevende diegene heus wel vrijmaken. Dat hoef je niet altijd officieel vast te leggen.”

Achmea is een bedrijf dat wel vaker voorop loopt qua ’moderne arbeidsvoorwaarden’. Zo was in een vorige cao al een ’diversiteitsdag’ opgenomen, een vakantiedag die is op te nemen op een voor jou belangrijke datum, zoals het Suikerfeest of Dierendag.