'Wall Street begint de week in mineur'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting iets lager. Beleggers overwegen de gevolgen voor de mondiale economie van de wereldwijde handelsspanningen. Zo waarschuwde zakenbank Morgan Stanley voor een recessie over negen maanden als de Verenigde Staten het dreigement om invoertarieven op vrijwel alle Chinese goederen in te stellen, waarmaken.