Beleggersclub wil naar rechter voor overname Accell, ASR mokkend akkoord

Heerenveen - De rechter moet zich buigen over het overnameproces van Batavus- en Sparta-moeder Accell Group door het Amerikaans-Nederlandse investeringsconsortium van KKR en Teslin. Dat vindt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Hoewel de investeerders niet de benodigde 80% van de aandeelhouders over de streep hebben getrokken, houden zij hun bod van €58 per aandeel, ofwel bijna €1,6 miljard, op de fietsenfabrikant gestand. „Dit schaadt het vertrouwen van de gewone belegger in het functioneren van de kapitaalmarkten”, stelt VEB-directeur Gerben Everts.