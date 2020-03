Albert Heijn kan ’megadrukte’ online amper aan

,,Het is megadruk, maar het kan ieder moment veranderen”, zegt een woordvoerder. ,,Het kan zijn dat als je online iets bestelt, de producten morgen niet worden geleverd. Maar dat kan ieder moment veranderen, bijvoorbeeld als de capaciteit omhooggaat zodat er meer bezorgmomenten zijn. We roepen onze klanten verder op om de klapkratten bij de deur te zetten zodat onze bezorgers deze kunnen meenemen.”

Extra mensen

De supermarktketen zet extra mensen in om de bestellingen te kunnen verwerken. ,,Dan gaat het om kantoorpersoneel en uitzendkrachten. We werken er met man en macht aan”, aldus de woordvoerder.

Bepaalde producten zoals pasta, rijst en wc-papier vliegen de deur uit. Toch denkt Albert Heijn er niet aan om een quotum in te voeren in de winkels. ,,Dat gaat niet. Stel dat er een klant is die zich daar niet aan houdt, dan kan dat leiden tot vervelende discussies en situaties. Voor online kunnen we dat wel voor sommige producten doorvoeren.”