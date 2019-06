Toch huurtoeslag voor wie begeleid woont

De Belastingdienst vatte het huurcontract van mensen die begeleid wonen op alsof dat bedoeld is voor een kort verblijf, omdat er bijvoorbeeld een proeftijd is afgesproken. De fiscus kent dan geen toeslag toe, om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld een vakantiehuisje huren om huurtoeslag op te strijken. Maar deze huurders willen de woning wel degelijk echt gaan bewonen, oordeelde de rechter al meermaals. Ook de Nationale Ombudsman en partijen als de SP vroegen het kabinet in te grijpen.

Daarom kijkt de Belastingdienst voortaan ook naar de bedoeling "van de huurovereenkomst en de aard van het gebruik van de woning", schrijven minister Kajsa Ollongren (Wonen) en de staatssecretarissen Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en Menno Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer.