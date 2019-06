Topman Air France KLM Benjamin Smith Ⓒ EPA

Seoul - Luchtvaartcombinatie Air France KLM blijft investeren in KLM en de Nederlandse economie. Er verdwijnen geen banen van KLM naar Frankrijk. Dat zegt bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France KLM in gesprek met De Telegraaf bij de jaarvergadering van luchtvaartkoepel IATA in Zuid Korea.