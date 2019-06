Greenyard slijt fabriek aan Croky-moeder

Groente- en fruithandelaar Greenyard heeft zijn diepvriesgroentefabriek in het Hongaarse Baja waar vorig jaar de listeriabacterie werd aangetroffen, verkocht aan het Belgische moederbedrijf van Croky ships, Roger & Roger. Greenyard, dat onder meer aan Albert Heijn levert, zit in een herstructurering en moet een schuld van €350 miljoen wegpoetsen. Daarvoor is de Nederlander Marc Zwaaneveld aangetrokken. Het overnamebedrag is niet bekend.

