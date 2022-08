Publiek voor klassieke muziek verjongt wèl!

Hoezeer klassieke muziek wel degelijk leeft onder jongeren, bleek tijdens het recente Prinsengrachtconcert. Op de kades, op de bootjes en op kussens op het ponton tegenover het podium: overal twintigers. Al werden de stoeltjes op het ponton bezet door genodigden die ietsje ouder waren. Wie rondkeek, kon zeker niet zeggen dat klassiek alleen nog ouderen trekt, zoals zo vaak wordt gezegd.

Mehmet Ayvaz (l.), partner van Gunay Uslu, en Pride-voorzitter Frans van der Avert hielden de glazen even vast, zodat het viertal zonder op de foto kon. Ⓒ De Telegraaf

Concertgebouw-directeur Simon Reinink zei over de leeftijd van het publiek voor klassieke muziek: „Ik ben allang opgehouden om het te problematiseren.” Het informele karakter van de avond, waarop mensen meegenomen hapjes en drankjes nuttigen en zelf meezingen, nodigt alle leeftijden uit, in de ogen van Eric van Stade, topman van AvroTros: „Ook in vroeger eeuwen zaten concertgangers er niet muisstil bij. Soms liepen ze in en uit. Wij doen juist hieraan mee om meer mensen van cultuur te laten genieten.”

Kajsa Ollongren (l.), Willemijn Maas en Ed Nijpels tijdens het Prinsengrachtconcert 2022. Ⓒ De Telegraaf

AvroTros nam de kosten van de tv-uitzending op zich, waaronder licht en geluid. De rest kwam van de organiserende stichting, waarvan Van Stade mede-bestuurslid is en die tientallen bedrijfssponsoren heeft, afgezien van particulieren.

Meervoudig toezichthouder Willemijn Maas heeft als voorzitter van de vriendenvereniging van het Concertgebouw en -orkest evenmin de ervaring dat klassieke muziek jongeren onverschillig laat: „Onze vereniging van jonge vrienden, die Entrée heet, heeft toch 6000 leden!”

Maria Fiselier tijdens haar presentatie van de tv-uitzending.

Nu zaten jong en oud te genieten van de muziek in het schilderachtige stukje Amsterdam voor Hotel Pulitzer, waar mezzosopraan Maria Fiselier de Amerikaanse pianiste Barbara Nissman(77) introduceerde. Zij speelde tijdens het allereerste concert in 1982 en nu was zij er weer. „Ik weet nog hoe voor dat eerste concert de vleugel naar het podium werd gehesen”, vertelde de pianiste. Eén van de kabels brak en de piano viel op de auto van de man die de hijskraan bediende. „Geloof het of niet: daarna werd het instrument opnieuw gestemd en gewoon gebruikt tijdens het concert.” Van de auto was niet veel over.

„Eigenlijk had Maria ook Hans Duijf best mogen noemen als oprichter van het concert”, vond Annabelle Birnie, directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam.

Terwijl de Amerikaanse haar pianospel liet klinken tussen de gevels, langs de aangelichte bomen, over de hoofden van het aandachtige publiek, kleurde de hemel boven de grachtenpanden steeds donkerder blauw.

Staatssecretaris Gunay Uslu wilde het niet missen: „Ik ben net terug van vakantie, waarop ik dagelijks een uur of twee achterstallig leeswerk kon inhalen”, sprak de bewindsvrouw voor cultuur en media. Het concert had wel iets van een Hilversums media-feestje, waarop ook NPO-voorzitter Frederieke Leeflang van de muziekavond genoot, net als Barbera Wolfensberger, op het ministerie van OCW directeur-generaal voor cultuur en media. En Ed Nijpels hoort als voormalig voorzitter van de raad van toezicht van AvroTros, en voorheen Tros, eigenlijk ook in dit rijtje thuis. Hij is een vaste gast op deze avond, net als minister Kajsa Ollongren (Defensie), die onlangs de Nederlandse militairen bezocht die in Roemenië de oostflank van de NAVO helpen versterken.

Op de Prinsengracht hielp het zingende publiek Fiselier om haar versie Aan de Amsterdamse grachten luid te versterken: geen generatie uitgezonderd.