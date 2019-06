Koolmees: ’Ik hoop dat we tot elkaar komen’

Dat zei Koolmees vanavond voorafgaand aan de onderhandelingen op zijn departement. Premier Mark Rutte is ook aanwezig bij de besprekingen met vakbonden en werkgevers over pensioen en AOW.

„Ik hoop wel dat we hier samen met de vakbonden en werkgevers uitkomen”, aldus Koolmees. „Er is al negen jaar discussie over dit onderwerp, over de toekoms van et pensioenstelsel, over de zware beroepen, over de AOW-leeftijd. Ik hoop dat we hier een streep onder kunnen zetten met z’n allen en ook naar de toekomst kunnen kijken.”

Rutte was weinig spraakzaam vooraf: „We hopen weer een stap verder te komen.” Op de vraag of ze er uit gaan komen, zei de premier: „We gaan kijken.”

De vakbonden waren vooraf sceptisch over een goede afloop van de onderhandelingen. „We gaan kijken wat het kabinet op tafel legt”, zei FNV-voorzitter Han Busker geflankeerd door zijn collega’s van CNV en VCP.

Hij is nog absoluut niet zeker van een deal, zo zei Busker. „Ik wil zekerheid voor onze leden, dus daarvoor komen wij hier praten. Dan moeten we eerst kijken wat het kabinet op tafel left en dat weten we nog niet.”

Werkgeversvoorman Hans de Boer liet alle opties open. Hij durft niet te voorspellen wat de afloop van deze onderhandelingen zal zijn: „Ik ben een optimistisch man, maar ik weet het echt niet.”

Eerder vandaag spraken Rutte en Koolmees met PvdA en GroenLinks in het Torentje.