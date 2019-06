Apple stopt na 18 jaar met iTunes

iTunes was sinds de lancering van de eerste iPods in voor Apple-gebruikers dé manier om muziek op hun telefoons en tablets te krijgen. Sinds het streamen van muziek in opkomst is, dankzij diensten als Spotify en Apple’s eigen Apple Music, is het downloaden van muziek echter stevig op zijn retour.

Uit cijfers van NVPI Audio, de brancheorganisatie van de Nederlandse muziek industrie was in 2014 nog maar 10% afkomstig uit downloads, maar was dat vorig jaar nog minder dan 3%. Streaming verdubbelde in de tussentijd bijna van 36 tot 71%.

Apps voor muziek uitgebreid

In plaats van iTunes worden drie bestaande apps voor muziek, video en podcast uitgebreid. Het synchroniseren van de iPhone en iPad gaat vanaf de volgende versie van MacOS -die Catalina zal heten- via de bestandsbeheerapp Finder. De reden voor de verandering is naar verluidt dat iTunes vanwege zijn omvang relatief zwaar -en daarom langzamer- was in het uitvoeren van de taken waarvoor het tegenwoordig het meest wordt gebruikt. En dat is steeds minder vaak het beluisteren van muziekdownloads.

Tijdens de presentatie werden ook tientallen andere vernieuwingen aangekondigd, waaronder een nieuwe versie van het besturingssysteem iOS met onder andere een ’dark mode’ waarin de witte achtergrond achter veel Apple apps wordt vervangen door een stemmig zwarte.

Daarnaast presenteerde het bedrijf updates voor de Apple Watch, een eigen besturingssysteem voor de iPad, een nieuwe krachtige MacPro en de trailer voor een nieuwe serie voor televisiestreamingdienst waarmee Apple Netflix wil beconcurreren.