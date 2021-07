FIOD arresteert pa en zoon in schoolfraude

De vader (57) was bestuurder bij een stichting van een basisschool en daarnaast aandeelhouder van een buitenschoolse opvang (BSO). Zijn zoon (29) was directeur bij deze BSO.

De basisschool, waarvan het voortbestaan al onzeker was na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie, sloot een overeenkomst om een deel van de school te verhuren aan de BSO. Bovendien had de school de ruimte in bruikleen van de gemeente en was er geen toestemming om de schoolruimte aan de BSO te verhuren.

Dit meldt de opsporingsdienst FIOD woensdag in een bericht over de start van het onderzoek naar de schoolgeldfraude.

Schadeclaim

Toen de basisschool werd gedwongen de deuren te sluiten, diende de BSO een forse schadeclaim in bij de stichting van de basisschool wegens de beëindiging van de huurovereenkomst. De schoolstichting betaalde die claim vervolgens uit aan de BSO.

Volgens de FIOD bestaat het vermoeden dat in plaats van het terugbetalen van de onderwijsgelden aan de overheid wegens sluiting van de school, dat geld via de huurovereenkomst en schadeclaim zijn onttrokken aan de school ten behoeve van de twee verdachten. Hier doet de FIOD nu onderzoek naar.

Bij de aanhouding is beslag gelegd op de bankrekeningen van vader en zoon.