Malaise techfondsen drukt op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend in het rood gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige koersverliezen van vrijdag. De handelsspanningen bleven boven de markt hangen. Verder ging FedEx omlaag na Chinese dreigementen tegen de pakketbezorger, terwijl Google-moederconcern Alphabet en Facebook onder druk stonden door berichten over onderzoeken tegen de internetgiganten door Amerikaanse toezichthouders.