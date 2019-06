Optimisme over pensioenoverleg

Na half drie ’s nachts kwamen de bewindslieden naar buiten. Ze hopen deze week, na jaren praten, een deal te sluiten met de vakbonden en werkgevers over een hervorming van het pensioensysteem.

In het nachtelijk overleg lukte dat nog niet. Maar dinsdag wordt het voorlopige resultaat ’in eigen kring’ besproken, zei minister Koolmees, en daarna praten de onderhandelaars weer verder.

In ruil voor een modernisering van het pensioenstelsel willen de vakbonden onder meer een tegemoetkoming voor mensen met zware beroepen, die zouden eerder moeten kunnen stoppen met werken, en de AOW-leeftijd zou minder hard moeten stijgen. Het kabinet is bereid om om op die punten te bewegen.

Dinsdag wordt daar dus over verder gesproken. „Maar we gaan nu eerst slapen”, zei Koolmees even voor drie uur. Hij wilde nog geen details delen over wat er precies besproken is in het overleg met werkgevers en werknemers.