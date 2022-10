Vast energiecontract oplossing torenhoge prijzen

De oprichter van energievergelijker Gaslicht.com raadt aan naar zijn Duitse evenknie te kijken wat daar wordt aangeboden. Woldring: „Als je ziet wat Vattenfall in bijvoorbeeld Hamburg vandaag de dag aanbiedt met een vast jaarcontract: €0,44 per kWh, inclusief belastingen. Je krijgt daar nog steeds een welkomstbonus als nieuwe klant. In Nederland komen we tarieven tegen van €1 per kWh.” Vattenfall – en andere leveranciers - kunnen daar lagere tarieven hanteren omdat ze in Duitsland nog altijd vaste contracten aanbieden. „In Nederland worden al tien maanden geen vaste contracten aangeboden. Dat is zorgelijk.”

Verplicht vast

In de politiek wordt al met dit idee gespeeld. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kondigde half september aan dat energiebedrijven dadelijk weer verplicht worden om klanten een vast contract aan te bieden. Woldring hoopt dat daar snel invulling aan wordt gegeven. „Dat kan direct zorgen voor een verlaging van prijzen, ook binnen en buiten het aangekondigde prijsplafond.”

De reden dat energiebedrijven in Nederland geen vaste tarieven aanbieden, lijkt vanzelfsprekend. De energieprijzen veranderen per dag. Woldring: „Wij krijgen van consumenten vaak de vraag hoe ze die prijzen kunnen vastzetten.” De oorzaak ligt wat Woldring betreft in het Nederlandse beleid dat wordt gevoerd sinds de verzelfstandiging van de energiebedrijven.

Woldring: „De afkoopvergoeding, de boete die je moet betalen om een vast contract eerder dan op de afgesproken einddatum te stoppen, is heel laag: €50 voor stroom en €50 voor gas als je contract binnen 1,5 jaar afloopt. Als tarieven per aanbieder flink verschillen, dan heb je die €100 er natuurlijk zo uit.” Zijn idee: maak het minder aanlokkelijk om vroegtijdig uit een vast contract te stappen. „Dat zorgt direct voor een gezonde marktwerking en betere prijzen.”

Opzegvergoedingen

Bij andere sectoren, zoals mobiele telefonie, hypotheekrentes en internetabonnementen zijn vaste contracten allang verplichte kost. En daar kom je ook niet zo makkelijk vanaf zonder een flinke boete te betalen. Woldring: „Jetten heeft gezegd dat hij naast verplichte vaste contracten, ook de opzegvergoedingen wil verhogen. Ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat als een vast contract weer een vast contract is, de prijzen omlaag kunnen. Ook het gedrag van leveranciers zal beter worden, omdat dit de impuls geeft om energie in te kopen tegen lagere tarieven.”

Volgens Woldring zal de aangekondigde maatregel van het prijsplafond niet alle problemen oplossen. „Bij een prijsplafond wordt alleen gestimuleerd niet boven een bepaalde prijs te komen, maar er moet ook aan de onderkant worden gewerkt.” Het prijsplafond is volgens Woldering ook nog vrij hoog qua tarieven. „Dat is €1,50 voor een kuub gas en €0,70 per kWh stroom. Ik weet zeker dat het verplicht aanbieden van vaste contracten daar een goede stap in kan zetten.”

Als het zo dichtbij, in buurland Duitsland werkt, waarom kan het hier dan niet? Woldring: „Er is in Duitsland geen dag geweest, ook niet sinds de oorlog in Oekraïne, dat daar geen vast contract werd aangeboden. Je kunt daar niet zomaar je contract ontbinden, vast is vast”, zegt Woldring. Hij heeft goede hoop dat het ministerie van Jetten, de ACM en de branchevereniging Energie-Nederland daar binnenkort op uitkomen. „Als we dit de afgelopen tien maanden zo hadden gehad, dan waren we niet in deze hoge prijzen terechtgekomen en waren consumenten beter beschermd geweest.”

ACM positief

Op de vraag of vaste contracten ook in Nederland moeten gelden, zegt reageert de woordvoerder van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) positief: „We zijn inderdaad aan het kijken naar de opzegvergoedingen.” Hij vindt het tarief wat nu geldt om vroegtijdig op te zeggen, de €50 die werd genoemd door Woldring, „erg laag gezien de huidige, hoge prijzen. Een opzegvergoeding moet een afspiegeling zijn van het verlies dat je lijdt omdat je een contract opzegt. Een consument moet een deel van het verlies betalen.” Dan moet de consument wel inzicht hebben in hoe de prijzen zijn opgebouwd, meent hij. „Zodat de consument dat kan controleren. We zijn dat nu voortvarend aan het oppakken.”

Dat energiebedrijven op ramkoers liggen met de ACM en de Nederlandsen overheid, komt op een saillant moment. In Brussel en Den Haag wordt binnenkort gekeken naar de hervorming van de energiemarkt. Het is dan ook de vraag of energiebedrijven zichzelf niet in de voet schieten door tegen de overheid in te gaan.