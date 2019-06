Orderboek beursgang Marel gevuld

Amsterdam - De maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip Marel heeft voldoende inschrijvingen ontvangen voor zijn geplande aandelenuitgifte in Amsterdam. Het orderboek is gevuld, zo liet de onderneming in een verklaring weten. Eerder stelden ingewijden al dat het boek op de eerste dag dat inschrijven mogelijk was volliep.