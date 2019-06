Tie Kinetix sluit Amerikaanse deal

TIE Kinetix zal de uitwisseling van elektronische documenten optimaliseren bij de partij, waarvan de naam niet bekend is gemaakt. De documentenstroom behelst meer dan 600.000 documenten per jaar in diverse formaten tussen meer dan 1000 verschillende handelspartners.

De initiële overeenkomst heeft een omvang van circa 750.000 euro en beslaat een periode van vijf jaar. Het project zal op korte termijn starten.