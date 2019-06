'Openingsverlies voor Beursplein 5'

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Shell. Het olie- en gasconcern liet voorafgaand aan een investeerdersdag weten op koers te liggen om de doelstellingen van 2020 te realiseren. Shell ziet daarnaast mogelijkheden om 12 miljard dollar over meer naar de aandeelhouders te laten terugvloeien in de periode 2021 tot 2025. De prognose voor de autonome vrije kasstroom voor 2025 bedraagt circa 35 miljard dollar.

Het aandeel Wereldhave zal mogelijk bewegen op een adviesverhoging. Analisten van Goldman Sachs schroefde de aanbeveling voor het vastgoedbedrijf op.

Air France-KLM

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Bestuursvoorzitter Ben Smith van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zei in De Telegraaf te blijven investeren in KLM en de Nederlandse economie. Er verdwijnen geen banen van KLM naar Frankrijk.

Marel heeft voldoende inschrijvingen ontvangen voor zijn geplande aandelenuitgifte in Amsterdam. De maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip krijgt op 7 juni een notering op Beursplein 5 en biedt maximaal 100 miljoen aandelen aan voor een prijs tussen de 3,40 euro en 3,90 euro. Dat komt neer op circa 15 procent van het huidige aandelenkapitaal. Marel heeft al een beursnotering in Reykjavik.

Bang & Olufsen

In Kopenhagen is de focus gericht op Bang & Olufsen. De Deense verkoper van luxe beeld- en geluidsapparatuur heeft zijn verwachtingen voor de omzet in het eind mei afgesloten gebroken boekjaar neerwaarts bijgesteld, met name vanwege tegenvallende verkopen van televisies in Europa.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend in de plus. De AEX-index won een fractie tot 540,72 punten, terwijl de MidKap 0,5 procent zakte tot 730,75 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Wall Street eindigde overwegend lager. De Dow-Jonesindex bleef nagenoeg vlak op 24.819,78 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent.

De euro was 1,1251 dollar waard tegenover 1,1207 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 53,01 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 60,91 dollar per vat.