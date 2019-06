Shell: $125 miljard terug naar beleggers

Shell meldt verder dat het mogelijkheden ziet om 125 miljard dollar of meer terug te laten vloeien naar de aandeelhouders in de periode 2021 tot en met 2025. Het energieconcern wil dat doen in de vorm van dividenden en het inkopen van aandelen. Verder voorziet Shell in 2025 een autonome vrije kasstroom van circa 35 miljard dollar.

